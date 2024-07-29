В России первый пациент получил препарат для лечения болезни Бехтерева

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге первый пациент получил инфузию нового препарата, созданного учеными Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, пишет «Интерфакс».

После введения препарата пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. В РНИМУ подчеркнули, что «Сенипрутуг» — это первый в мире препарат, который потенциально может остановить развитие болезни Бехтерева. Лекарство разработано компанией Biocad на основе механизма действия, открытого группой ученых под руководством ректора РНИМУ Сергея Лукьянова.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы за инородные тела. Это может привести к боли и скованности в позвоночнике и ограничениям в подвижности.

Препарат был зарегистрирован Минздравом России в мае, а в июне была выпущена первая партия лекарства.

Рената Валеева