В Москве запретили строить квартиры менее 28 квадратных метров

Фото: Максим Платонов

Сергей Собянин, мэр Москвы, подписал постановление, которое запрещает строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Об этом информирует РИА «Новости».



Согласно постановлению, площадь квартир (не включая балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры) должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая помещения, где жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни.



Также установлен «минимум» для двухкомнатных квартир — не менее 44 квадратных метров.

Недавно «Реальное время» рассказало о перспективах введения жестких мер против тех, кто переходит нижний предел площади новых квартир в Казани.

