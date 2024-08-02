Прибыл в суд на костылях: в Казани СК просит ареста для экс-главы КирМоса Сергея Миронова

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня суд рассмотрит вопрос о заключении под стражу бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Соответствующее ходатайство уже поступило в канцелярию районного суда, самого Миронова доставили под конвоем, он передвигается на костылых, сообщает журналист «Реального времени».



Статус подозреваемого в деле злоупотребления полномочиями Миронов получил еще несколько месяцев назад. Вчера его пригласили на очередной допрос в 4-й отдел Следкома по Татарстану, где сообщили о возбуждении нового уголовного дела — о мошенничестве на 1,3 млн и превышении полномочий с фиктивным трудоустройством трех человек. Домой Миронов уже не вернулся — ночевал в изоляторе временного содержания.

Сегодня, по данным источников «Реального времени», с его участием провели еще несколько следственных действий, включая, предъявление обвинения и допрос. Уголовное преследование Миронова инициировала прокуратура Татарстана, которая ранее добилась его увольнения по утрате доверия.

Напомним версию силовиков по вменяемым экс-чиновнику эпизодам:

Дело о «второй зарплате» водителя главы появилось еще в апреле 2024-го, именно тогда в администрации двух районов Казани прошли обыски. Возбуждалось оно в отношении неустановленных лиц по факту фиктивного трудоустройства водителя и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). К 10 июля предполагаемый ущерб вырос с 600 тысяч до 1,3 млн рублей, а водитель Альберт Шарапов оказался в СИЗО. По версии СК, на протяжении четырех лет Шарапов получал «вторую» зарплату на счета своего брата, отца и приятеля, которых фиктивно оформляли в качестве сотрудников в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района». Силовики считают — указание о фиктивном трудоустройстве иных лиц дал непосредственный шеф водителя Сергей Миронов, чем превысил свои полномочия и обеспечил увод средств (ст. 268 и ст. 159 УК РФ).

Дело о «помощи» матери путем злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено непосредственно в отношении Сергея Миронова 7 мая сего года. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери как владелице указанных помещений на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. По версии силовиков, глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности.

Вину Сергей Миронов отрицает.