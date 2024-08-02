МВД раскрыло данные об аварийности с питбайками — за полгода произошло 282 ДТП с участием детей-водителей

Фото: Динар Фатыхов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД впервые опубликовал данные об авариях с участием питбайков — мини-мотоциклов, которые продаются как спортинвентарь.

За шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 282 ДТП с участием детей-водителей на питбайках — в них погибло семь и ранено 278 несовершеннолетних.

Питбайки не регистрируются в ГИБДД и не являются транспортными средствами, однако они могут представлять опасность для детей. Официальных данных о количестве питбайков в России нет, а самого понятия в законодательстве также не существует.

Стоит также отметить, что техника предназначена для езды по бездорожью без выезда на дороги общего пользования.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов и ГИБДД Татарстана призвали родителей не допускать детей к управлению транспортом.

— Ответственность за них в ваших руках! Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где, казалось бы, опасности нет. Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное — ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих, — заявил раис республики.

Олег Исаков