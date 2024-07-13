МВД Татарстана призвало родителей не допускать несовершеннолетних детей к вождению мототранспорта

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Татарстана выступила с обращением к родителям несовершеннолетних детей из-за участившихся случаев ДТП с детьми.

— Несовершеннолетний водитель, не владея даже элементарными знаниями правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, что в итоге может привести к трагедии, — отметил врио начальника ГАИ МВД по РТ Айрат Самигуллин. — Питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы могут быть заманчивыми и веселыми, но использовать их на дорогах общего пользования не только небезопасно, но и незаконно.

По словам Самигуллина, вождение на таких транспортных средствах разрешается только с 16 лет, после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения в соответствующей категории.

— Не допускайте детей к управлению мототранспортом и постоянно контролируйте их. Запретите управление квадроциклами, питбайками, мопедами, скутерами и мотоциклами без соответствующего на то законного права и навыков вождения, — заключил он.

Напомним, накануне возле поселка Новые Сокуры в результате ДТП погиб 10-летний мальчик, его 13-летний товарищ получил травмы.