«Ответственность за них в ваших руках»: Минниханов призвал родителей не допускать детей к управлению транспортом

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане участились аварийные случаи на дорогах с участием несовершеннолетних водителей. Раис республики Рустам Минниханов обратился к родителям с призывом следить за тем, как управляют транспортом их дети.

— Ответственность за них в ваших руках! Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где казалось бы опасности нет. Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное — ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих, — написал раис в своем телеграм-канале.

По итогам первой половины мотосезона статистика показывает, что не все участники дорожного движения полностью осознают опасность получения травм в авариях. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы. Эти цифры приближаются к прошлогодней статистике, когда общее количество аварий составило 69 — с тремя погибшими и 73 пострадавшими.