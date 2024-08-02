Депутаты Госдумы предложили обязать родителей содержать своих детей на время обучения в вузе

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих детей в возрасте до 23 лет, пока они учатся очно в образовательных организациях.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, то размер выплат будет определяться судом в твердой денежной сумме. В случае отсутствия возможности получения содержания от родителей, дети смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Проект закона направлен на то, чтобы ребенок мог нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей во время учебы в вузе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин в беседе с РИА «Новости» пояснил, что проект закона направлен на то, чтобы ребенок мог нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей во время учебы в вузе. Это важно для того, чтобы молодой человек или девушка чувствовали себя стабильно во время получения высшего образования.

Также предлагается включить в реестр должников по алиментам тех, кто не будет выплачивать алименты на детей до 23 лет. Право на алименты будет прекращаться при окончании обучения, отчислении или достижении детьми возраста 23 лет.

Олег Исаков