Встреча Путина и вернувшихся после обмена граждан, законопроект о содержании детей до 23 лет, траур в Турции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 2 августа.
- Президент России Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково-2 вернувшихся после обмена заключенными россиян и поблагодарил их за верность присяге и долгу. Он заявил, что все вернувшиеся после обмена граждане, имеющие отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам.
- Однодневный национальный траур объявлен в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ответственность за смерть Хании движение возложило на Израиль и США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о национальном трауре в соцсетях, опубликовав соответствующий указ.
- Путин поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив их вклад в решение задач СВО. Он подчеркнул, что бойцы сильны характером и волей, отважны и готовы прийти на помощь товарищам, а также надежно стоять на страже независимости и суверенитета России.
- Число погибших в результате обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело, поисковые работы продолжаются. До этого глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 10 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.
- Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих детей до 23 лет во время их обучения по очной форме. Если родители не могут договориться об алиментах, сумму установит суд. В случае невозможности получить содержание от родителей дети смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.
- За ночь уничтожены два БПЛА над Курской областью, еще четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны.
- Фугасная часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажного дома, пробила крышу и застряла на техническом этаже. Никто не пострадал. На время работ пиротехников людей эвакуируют в место временного размещения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Рената Валеева
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