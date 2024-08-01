Журналистку Алсу Курмашеву*, осужденную за распространение фейков об армии, могут обменять между Россией и США

Фото: Максим Платонов

Редактор радиостанции «Радио Свобода»** Алсу Курмашева* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США, утверждает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

По ее информации, Курмашеву*, имеющую гражданство США, освободят наряду с другими американцами, осужденными в России, — Полом Уиланом, журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и Владимиром Кара-Мурзой.

Напомним, 22 июля текущего года Верховный суд Татарстана признал редактора СМИ «Радио Свобода»** Курмашеву* виновной в распространении фейков о российской армии. Суд приговорил ее к 6,5 года колонии.

Всего в обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека.

