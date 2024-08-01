Журналистку Алсу Курмашеву*, осужденную за распространение фейков об армии, могут обменять между Россией и США
Редактор радиостанции «Радио Свобода»** Алсу Курмашева* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США, утверждает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
По ее информации, Курмашеву*, имеющую гражданство США, освободят наряду с другими американцами, осужденными в России, — Полом Уиланом, журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и Владимиром Кара-Мурзой.
Напомним, 22 июля текущего года Верховный суд Татарстана признал редактора СМИ «Радио Свобода»** Курмашеву* виновной в распространении фейков о российской армии. Суд приговорил ее к 6,5 года колонии.
Всего в обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека.
Справка
* Признана иноагентом на территории РФ
** Признана Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.