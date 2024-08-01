Минцифры: специалисты IT-компаний не смогут уволиться, не погасив IT-ипотеку

Фото: Максим Платонов

В Минцифры России заявили, что специалисты ИТ-компаний не смогут уволиться, пока не будет погашена ИТ-ипотека. В ведомстве добавили, что если раньше минимальный срок работы в сфере ИТ был 5 лет, то сейчас в течение всего срока ипотеки.



Среди причин изменения льготного кредитования называются:

высокая нагрузка на бюджет, поскольку обеспечение льготной ставки будет стоить бюджету более 180 млрд рублей до 2030 года;

бюджетные ограничения из-за того, что в текущей ситуации сохранить условия было невозможно;

неравномерное распределение средств, поскольку большая часть средств выделялась на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге;

фокус на кадры в регионах из-за того, что приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже.

Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о продлении льготной IT-ипотеки до 2030 года. Он добавил, что при этом меняются условия кредита. Предельная ставка составит 6% годовых вместо прежней в 5%. Максимальная сумма кредита составит до 9 млн рублей. Ранее рассматривалась сумма до 18 млн рублей для городов-миллионников.

Разиль Самигуллин