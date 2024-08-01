В Татарстане ветврача судят за липовое свидетельство на перевозку племенных лошадей

Снимок из архива.. Фото: Василий Иванов

В Аксубаевском суде Татарстана начался процесс по делу врача ветеринарно-санитарной экспертизы Валентины Карпухиной. Ее обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий с оформлением документа, который стал одним из оснований для выплаты субсидии 10,3 млн рублей за приобретение племенных лошадей. В СК считают — эту субсидию в 2018 году похитили директор племконезавода «Казанский» Марат Гильфанов и глава казанского ипподрома Сергей Василенко.



Первоначально ветврача тоже подозревали в причастности к хищению, но позднее пришли к выводу — о дальнейшем использовании документа с ее подписью она не знала.

По версии Следкома, в октябре 2018-го обвиняемая, даже не выезжая на место, оформила заведомо подложное ветеринарное свидетельство о том, что с аксубаевской «Агрофирмы Актай» в племконезавод «Казанский» на грузовом «Мерседесе» отправляют 10 кобыл американской, французской и русской рысистых пород, а также 30 кобыл русской тяжеловозной породы, с указанием их кличек, проведенных прививок и отрицательных результатов на бруцеллез и другие инфекции.

Вину Карпухина признала еще на предварительном следствии.

Кто еще пошел под суд за историю с субсидией, в чем обвиняют бывших руководителей конезавода и ипподрома, и согласны ли они с версией силовиков — в материале «Реального времени».