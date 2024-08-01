Дел полная конюшня: экс-главу казанского ипподрома заочно обвинили в даче взяток, ветврач признала подлог

По делу о субсидиях на сельское хозяйство привлекли уже шестерых, а ключевой фигурант в Турции так и не допрошен

Фото: Максим Платонов

В Татарстане отдали под суд предполагаемых пособниц «конной» аферы на 10 млн рублей. Ветврача из Аксубаево винят в подлоге и превышении полномочий с заочным оформлением свидетельства на якобы имевшую место перевозку 40 породистых лошадей, а экс-главбуха управления Минсельхозпрода республики — во взятке за помощь с оплатой 85% затрат на закупку «грязнокровных» скакунов и кобыл под видом племенных. Как выяснило «Реальное время», в даче взятки и афере заочно обвинен уехавший в Турцию Сергей Василенко, бывший директор казанского конно-спортивного комплекса. Его сменщик на этом посту — второй год под следствием. Всего по делам казанских племконезавода и ипподрома привлекаются не меньше шести человек.

По бумагам в «Мерседесе» везли американок, француженок и русских



Первым в этой серии стартовал процесс в Аксубаевском райсуде Татарстана — над врачом ветеринарно-санитарной экспертизы Валентиной Карпухиной. Вину в служебном подлоге и превышении полномочий (ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 286 УК РФ) она признала еще на допросах в СК.

Первоначально ветврача подозревали еще и причастности к афере с бюджетными деньгами в сговоре с директорами казанских племконезавода и ипподрома Маратом Гильфановым и Сергеем Василенко в 2018 году. Но позже пришли к выводу — о том, что документ с ее подписью станет одним из оснований для выдачи субсидии на 10,3 млн рублей, Карпухина не знала.

По версии Следкома, в октябре 2018-го обвиняемая оформила заведомо подложное ветеринарное свидетельство о том, что с аксубаевской «Агрофирмы Актай» в племконезавод «Казанский» на грузовом «Мерседесе» отправляют 10 кобыл американской, французской и русской рысистых пород, а также 30 кобыл русской тяжеловозной породы — с указанием их кличек, проведенных прививок и отрицательных результатов на бруцеллез и другие инфекции.

По делу ветврача в Аксубаевском суде состоялось уже несколько заседаний. Архив. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Как уверяют источники «Реального времени», на первом же допросе Карпухина призналась — никаких анализов не проводила, да и этих лошадей не видела, поскольку на место предполагаемой перевозки даже не выезжала. Получила документы на лошадок по кличкам Алсу Син, Газета, Указка, Хабанера и остальных и, решив не тратить время на выезд и осмотр, внесла данные о проведении освидетельствования в электронную базу.



По договору купли-продажи с «Актаем» сделка обошлась племконезаводу в 12,1 млн рублей. Силовики считают — реальной поставки не было, да и таких лошадей в «Актае» — тоже. Правда, важный момент — тот, кто именно передавал документы для оформления ветврачу, почему-то остался неустановленным.

Почем «родословная» для лошади?

5 августа перед Вахитовским судом Казани предстанет пенсионерка Халида Валиуллина. 18 лет из своих 65 она проработала в структуре Министерства сельского хозяйства Татарстана. Уволилась еще в 2019-м, с поста главбуха Главного государственного сельхозуправления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ (далее — племенное управление), а спустя 4 года, после общения с оперативниками, написала явку с повинной о получении взятки.

Обвинение бывшему главбуху по делу о взятках (ч. 3 и ч. 2 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 75 тысяч рублей утверждал лично прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. По версии обвинения, за 25 тысяч Валиуллина посодействовала в получении субсидии 10,3 млн рублей за тех лошадей, которые по документам перевозились в «Мерседесе» в 2018 году. А еще за 50 тысяч — оказала помощь при выдаче субсидии в 15 млн рублей за двух жеребцов и кобылу чистокровной арабской породы. Двухлеток по кличкам Водоворот, Славутич и Ванавара в 2019-м закупала за 18 млн рублей в КФХ Василенко автономная некоммерческая организация «Конно-скаковой клуб «Динамо».

Потерпевшим по эпизодам субсидий признан Минсельхозпрод Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая субсидия, по версии силовиков, была получена на основе фиктивных документов и похищена, потерпевшим по этому эпизоду признан Минсельхозпрод РТ, как распорядитель средств по госпрограмме о развитии сельского хозяйства в Татарстане на 2013—2025 годы. Одним из направлений программы являются субсидии для племенного коневодства, предусматривающие компенсацию 85 процентов затрат на закупку жеребцов и кобыл. Претензий к получателю второй субсидии — КСК «Динамо» у силовиков нет.



Как уверяют источники «Реального времени», в обвинении Халиде Валиуллиной сотрудники СК изложили свою версию о преступлениях еще трех лиц: это уже представшая перед судом ветврач Валентина Карпухина и двое бывших директоров племконезавода «Казанский» и ипподрома Марат Гильфанов и Сергей Василенко. Последний привлечен к ответственности заочно, поскольку переехал на постоянное жительство в Турцию еще несколько лет назад и, по данным источников «Реального времени», успел получить там гражданство.

По версии следствия, не позднее 24 сентября 2018 года директор племконезавода Гильфанов вступил в сговор с директором ипподрома Василенко с целью незаконного получения господдержки и дал задание своей подчиненной — организовать изготовление подложных документов о приобретении у агрофирмы «Актай» 40 племенных лошадей. При этом предоставил 10 паспортов на уже упоминавшихся выше кобыл американской, французской и русской рысистых пород и еще поддельные, как считают силовики, свидетельства на 30 лошадей, а затем передал и договор закупки на 12,1 млн рублей, подписанный им и директором «Актая» Шугаевым.

По версии СК, по указке Марата Гильфанова (справа) его подчиненная готовила недостоверные документы на субсидию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До конца сентября того же года указанная сумма поступила на счет «Актая», после чего 11,9 млн двумя траншами ушли в КФХ Сергея Василенко под видом оплаты за овес. Хотя в ходе следствия сотрудники «Актая» уверяли — овес не поставлялся, для такой крупной партии даже не было места на складах. Заметим, уплаченные конезаводом миллионы де-факто принадлежали «Татспиртпрому», в структуру которого входили и конезавод, и ипподром.

Не позднее 17 октября 2018-го Гильфанов поручил подчиненной подать подложные, по версии следствия, документы о закупке лошадей в племенное управление Минсельхозпрода РТ с заявлением о компенсации затрат, уверены в СК.

Заведомо недостоверной силовики считают информацию о том, что предметом закупки были именно породистые лошади. В доказательство приводят письмо Всероссийского НИИ коневодства, что кобыла или жеребец считаются племенными, если данные о них записаны в Государственную племенную книгу, при этом правом выпускать такие книги наделен лишь сам НИИ коневодства, а наличие племенного свидетельства от конезавода не является основанием для признания лошади племенной.

На старте расследования силовики считали похищенной лишь часть субсидии — 8,9 млн рублей, на финише вменили полную сумму. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом в НИИ, по данным источников «Реального времени», отметили — в базе данных не зарегистрировано ни одной племенной лошади русской тяжеловозной породы, рожденной в «Актае», либо купленной этим хозяйством. А вот из племконезавода «Казанский» ранее направлялся запрос на выдачу племенных документов на 29 кобыл русской тяжеловозной породы, в числе которых были и те самые Газета с Хабанерой. При этом в выдаче документов институт отказал, указав на фальсификацию происхождения лошадок…



Что же касается десятки чистокровных кобыл рысистых пород, то их происхождение силовикам подтвердил прежний хозяин, закупавший красавиц на конном заводе СИН в Краснодарском крае.

По версии следствия, факт «нечистокровности» 30 кобыл, указанных в документах на субсидию, при надлежащей проверке обязательно бы вскрылся... Однако в Минсельхозпроде в кратчайшие сроки рассмотрели заявление от племконезавода «Казанский» и отправили в казначейство на оплату. На старте расследования по этому эпизоду похищенной считали лишь часть субсидии в размере 8,9 млн рублей, на финише посчитали нужным вменить полный размер.

По версии СК, Василенко договаривался о даче взятки по телефону

Как уверяют источники «Реального времени», в одно уголовное дело с бывшим главбухом племенного управления Валиуллиной VIP-коневод Василенко попал в октябре 2023-го — ее заподозрили в получении взятки, его — в даче этих незаконных вознаграждений.

Причем в поступившем на рассмотрение суда обвинении он также указан в качестве взяткодателя по двум эпизодам. По версии СК, не позднее 17 октября 2018-го Василенко позвонил главбуху племенного управления министерства и, узнав, что документы на субсидию для племконезавода поступили, но решение о выплате будет принято в течение 15 дней, предложил Валиуллиной денежное вознаграждение за ускорение выплаты.

Женщина согласилась, и вопрос решился буквально за один день: Валиуллина дала задание подчиненной подготовить заявку на выплату, затем подписала ее лично и получила подпись начальника племенного управления Ришата Зарипова. В тот же день, согласно обвинению, главбух проинформировала директора ипподрома Василенко, что документы направлены в казначейство, и услышала обещание перечислить 25 тысяч на ее счет, после зачисления субсидии. И уже через 5 дней, 22 октября, племконезавод «Казанский» получил из бюджета 10 млн 285 тысяч рублей — незаконно, по версии СК. На этом преступление о хищении субсидии, в котором обвиняют Гильфанова и Василенко считается оконченным. Ну а на следующий день Василенко, с помощью приложения, перевел на карту главбуха оговоренную сумму, полагают в СК.

В первом случае, как полагают в СК, деньги передавались за помощь с оформлением незаконной субсидии, во втором — исключительно за скорость. . Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Телефонный разговор о второй взятке, как считают силовики, состоялся между Василенко и Валиуллиной в феврале 2019-го: он просил об ускорении выплаты в пользу КСК «Динамо», она озвучила условие — 50 тысяч рублей. 26 февраля на счет КСК пришли 15 млн рублей, а через два дня главбуху племенного управления перечислили коррупционный транш, по версии обвинения.

По версии правоохранителей, действия сотрудницы подразделения Минсельхозпрода РТ повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, дискредитацию деятельности племенного управления и деформацию правосознания граждан. При этом в первом случае, как полагают в СК и прокуратуре Татарстана, деньги передавались за беспрепятственное и незаконное предоставление субсидии, без выявления фиктивности представленных документов, их подписание и направление в департамент казначейства в кратчайшие сроки, а во втором — исключительно за скорость.

Заметим, на старте предварительного следствия Халида Валиуллина полностью признавала вину, а вот на финише изменила свою позицию. Если верить источникам «Реального времени», пенсионерка заявила — в обоих случаях действовала по закону, платежи от Василенко не ждала, но приняла с благодарностью, поскольку после смерти мужа нуждалась в деньгах. В общем, винила себя лишь в том, что не вернула деньги назад.

Один из знакомых с этим делом защитников уверяет — в постановлении кабмина РТ ни племенной паспорт, ни племенное свидетельство в качестве обязательных документов для предоставления субсидий не указаны.

Под стражей по делам вокруг казанских ипподрома и конезавода сейчас находится лишь экс-начальник племенного управления Минсельхозпрода Ришат Зарипов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У обвиняемой пенсионерки арестовали три четверти доли в жилом участке и доме 307 квадратов. Эти активы в казанском поселке Аметьево следователи оценили в 10 млн рублей.



Забегая вперед, гражданин РФ и Турции Сергей Василенко дачу взяток, как и другие заочные обвинения, не признает. А его адвокат полагает, что силовики поспешили с направлением в суд дела экс-главбуха племенного управления в надежде получить приговор, который будет играть ключевую роль при рассмотрении других уголовных дел о темной стороне татарстанского коневодства. Все эти дела находятся в производстве 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, отдел специализируется на расследовании должностных преступлений.

Шеф Валиуллиной — в СИЗО, Гильфанова знакомят с материалами дела

Источники «Реального времени» отмечают — в фабуле дела экс-главбуха управления никак не описана предполагаемая преступная роль ее непосредственного начальника Ришата Зарипова. А между тем в данный момент он находится под стражей по обвинению в трех эпизодах превышения полномочий с подписанием в 2018—2020 годах заявок на субсидии «за лошадей» на общую сумму свыше 17 млн рублей. Одна из этих субсидий фигурирует и в обвинении Валиуллиной по взятке, и в эпизоде Гильфанова и Василенко по мошенничеству на 10,3 млн рублей.

Две других субсидии также связаны с бюджетными компенсациями, правда, их размер поскромнее — 1,5 и 6 млн рублей соответственно. Последний эпизод касается оплаты конных забегов на казанском ипподроме: по версии СК, по отчетам провели 43 скачки, а на деле лишь 30, а оплату по линии племенного управления получили за все. Как уверяет один из источников «Реального времени», версия эта родилась лишь потому, что часть забегов проводились в полузакрытом формате — без публикации данных о них на официальном сайте ипподрома.

Отрицает претензии в свой адрес и Марат Гильфанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что копать под Зарипова оперативники и следователи начали почти год назад, для чего, в частности, запрашивали подробную информацию о движении средств по его счетам. А задержали бывшего шефа «Главного государственного сельхозуправления племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» (2 года назад управление ликвидировали, создав профильный отдел в министерстве, — прим. ред.) лишь в конце мая 2024 года, после того как его экс-подчиненной предъявили окончательное обвинение.

По версии силовиков, Ришат Зарипов подписывал добро на субсидии, зная о недостоверности представленных документов. Обвиняемый с этим категорически не согласен.

Отрицает претензии в свой адрес и Марат Гильфанов, которого в апреле 2023-го отправили в СИЗО по первому эпизоду с закупкой лошадей пятилетней давности, а через 12 дней по решению Верховного суда РТ выпустили под домашний арест. Позднее эту меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.

Должности директора Казанского ипподрома Гильфанов лишился, зато получил букет новых обвинений — в трех растратах с использованием служебного положения, трех эпизодах легализации похищенных средств в особо крупном размере, мошенничестве и четырех эпизодах неправомерного оборота средств платежа.

По словам адвоката Юрия Некрасова, с его клиентом Гильфановым обвиняемые ветврач и экс-главбух племенного управления даже не знакомы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— В настоящее время идет процедура ознакомления с материалами дела, однако окончательного обвинения мы пока не увидели. То, что моему подзащитному предъявлялось ранее, не подтверждается собранными доказательствами. Ни вину, ни причастность Гильфанов не признает, — поделился с «Реальным временем» адвокат бывшего директора ипподрома Юрий Некрасов.

По его мнению, направленные в суд дела по обвинению — врача в подлоге, а главбуха во взятках — не смогут повлиять на судьбу его клиента, ведь обе фигурантки утверждают — с Гильфановым даже не знакомы...

Часть новых обвинений в адрес следователи подсветили при избрании меры пресечения бывшему заместителю директора Казанского ипподрома Рузелю Багавиеву, указав, что на средства ипподрома в 2022 году закупили 20 тонн щебня, рулонный газон и стройматериалы (всего на 265 тысяч рублей) и отправили... в частные владения Гильфанова в Кульсеитово. Багавиев претензии в свой адрес отрицает, и в данный момент также ограничен запретом определенных действий.

Ход следствия в отношении бывших руководителей конезавода и ипподрома в СК не комментируют. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Технически уже осенью материалы «конного» дела в отношении Гильфанова и Багавиева могут быть направлены для утверждения обвинения в прокуратуру Татарстана. Впрочем, в СК ход следствия по этим фигурантам и Сергею Василенко официально не комментируют.



«Допросите его в Турции! Если приедет — закроют по беспределу»

Журналисту «Реального времени» удалось связаться с заочно обвиняемым Сергеем Василенко. На предложение прокомментировать претензии по части дачи взяток Халиде Валиуллиной он ответил — вопросы лучше задавать обвиняемой в их получении. Позже дал понять — версию силовиков не признает, но в данный момент от личного выступления в СМИ воздерживается.

По согласованию с клиентом из Турецкой Республики позицию защиты прокомментировал казанский адвокат Всеволод Добрынин:

— Никакой взятки этой женщине не передавалось! Она действительно была в трудном материальном положении, знакомы они давно, он ей и раньше помогал. Но следствие интерпретирует это по-своему и пытается делом Валиуллиной придать преюдициальное значение еще не поступившему в суд делу Гильфанова, в котором, по нашим данным, есть определенная ущербность обвинения в части доказательств...

По словам адвоката Всеволода Добрынина (справа), юридических препятствий для допроса Василенко в Турции нет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам защитника, еще в ходе доследственной проверки по первому эпизоду с конями, то есть до возбуждения дела и задержания директора ипподрома, он по просьбе Сергея Василенко неоднократно связывался с сотрудниками СК и экономической полиции.



«Я объяснял — он является гражданином другой страны, находится там на лечении, причем перелеты ему противопоказаны. Сообщил данные его паспорта, место жительства и предложил — допросите его в Турции, в порядке международной помощи. Ведь он по объективным причинам оттуда выехать не может. Когда дело возбудили, я вновь подавал такие ходатайства, сам Сергей Василенко несколько раз звонил следователю и предлагал такой формат допроса. Юридических препятствий тут нет — посылается международное поручение и либо органы Турции сами допрашивают, либо организовывают такой допрос. Но в СК нам отказали. А если он, скажем, на суд приедет — разговор будет короткий — просто закроют по беспределу», — рассуждает Всеволод Добрынин.

История с субсидиями, по мнению защиты, должным образом не расследована. «Есть все подтверждающие документы о закупке этих лошадей — почему следствие их не нашло, мне непонятно. Тут и мой подзащитный не виноват, и Гильфанов. Субсидии выдавались правильно», — считает адвокат заочно обвиняемого.

По информации защитника, в данный момент дело в отношении его клиента выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск. Объявлять в международный нет оснований, поскольку местонахождение Сергея Василенко (на снимке) известно. В связи с розыском дело о субсидиях в отношении гражданина РФ и Турции приостановлено. Зато в активной фазе находится новое — о продаже в 2015 году 56 га земли конезавода «Казанский» в пользу фирмы «Компаньон-ЕВ» Евгении Василенко, дочери заочно обвиняемого.

Цена сделки составила 5 млн рублей, а спустя 9 лет силовики посчитали — реальная стоимость участков была выше почти в пять раз. И в подтверждение указали — часть отчужденного актива впоследствии была выкуплена «Алкоторгом» (структурой «Татспиртпрома», — прим. ред.) уже за 35 млн рублей, а еще на одном участке семья Василенко построила склад и сдает его в аренду все тому же «Татспиртпрому» по 5,5 млн рублей. Нюанс в том, что и племконезавод на момент продажи земли входил в структуру того же предприятия. Причем, по версии силовиков, сделка прошла мимо директора ТСП Ирека Миннахметова.

Василенко и его адвокат считают обвинение надуманным, указывая на существенный факт: конезавод продавал землю сельхозназначения, а уже новый собственник, «Компаньон СВ», занимался ее переводом в промзону и согласованием всех необходимых для производства коммуникаций — газа, воды, электричества. За счет этого даже кадастровая цена участков выросла. «Договоренность о продаже с «Татспиртпромом» была, сделку одобрил совет директоров предприятия. В противном случае претензии появились бы раньше, и он бы уж точно не стал выкупать участок назад», — отмечает Добрынин.

Спустя 9 лет после сделки по продаже земли «Татспиртпром» получил статус потерпевшего. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бывшего главу госкомпании уже не допросить — Ирек Миннахметов скончался в 2020-м. Статус потерпевшего «Татспиртпром» получил уже без него.



В рамках расследования земельного дела на часть казанских активов жителя Турции наложен арест.