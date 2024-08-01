В Казани уволенный офицер ФСИН осужден за «прихватизацию» мобильника мертвого зэка

Фото: Ирина Плотникова

4 года лишения свободы условно за превышение полномочий получил накануне бывший начальник транзитно-пересыльного пункта казанской колонии №19 Тогрул Гамлет оглы Исламзаде. Такой приговор ему вынес Приволжский райсуд Казани по делу о присвоении мобильного телефона, который незаконно находился в пользовании одного из осужденных вплоть до его смерти, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В качестве дополнительного наказания уволенного офицера ФСИН лишили права занимать должности на государственной службе в течение 2 лет. В прениях прокурор просил о таком запрете на 3 года и условном сроке в 4 года.

Напомним, 20 октября 2022 года в колонии №19 обнаружили мертвым осужденного Николая Торшина. Его жене сообщили — умер от передозировки наркотиков. При жизни в пользовании зэка находился мобильный телефон, ранее купленный супругой по его просьбе и попавший в «зону» путем незаконного проноса неким молодым человеком. По версии обвинения, после смерти Торшина у начальника пересыльного пункта возник преступный умысел на превышение полномочий с присвоением смартфона. Телефон покойного Исламзаде выдали трое осужденных, причем оформлять изъятие запрещенного за решеткой средства связи он не стал и до 19 августа 2023-го использовал его для звонков и сообщений.

В суде майор в отставке вину признал частично, отрицая корыстный умысел в своих действиях. Его адвокат подчеркивал — телефон использовался только в служебных целях.

Ранее в Казани условный срок получил бывший начальник колонии-поселения №18 Азат Сафин.