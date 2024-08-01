Стоимость золота обновила исторический максимум — $2,5 тысячи за тройскую унцию
Стоимость золота обновила исторический максимум. Стоимость драгоценного металла за тройскую унцию превысила $2,5 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Comex.
Прежний максимум стоимости драгоценного металла был зафиксирован 16 июля. Тогда цена золота достигла отметки в $2 466 за тройскую унцию.
В начале июня Минфин России планировал получить 25,5 млрд рублей в 2025 году за счет надбавки к НДПИ на золото. По расчетам министерства за трехлетний период доходы от данных нововведений могут достичь 77 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.