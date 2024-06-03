Минфин России планирует получить 25,5 млрд рублей в 2025 году за счет надбавки к НДПИ на золото

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов предлагает ввести с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от суммы, на которую мировая цена на золото превысит уровень в 1 900 долларов за унцию. Это предложение содержится в проекте поправок к Налоговому кодексу, который был внесен правительством в Госдуму в понедельник, сообщил «Интерфакс».

По оценкам министерства, такая мера может принести дополнительно 25,5 миллиарда рублей в год, а за трехлетний период — 77 миллиардов рублей.

В настоящее время мировые цены на золото составляют около 2 300 долларов за унцию. Если бы надбавка была введена сейчас, дополнительная налоговая нагрузка составила бы примерно 40 долларов на унцию (около 116 тысяч рублей на килограмм, исходя из текущего курса).

С 1 июня по конец 2024 года для золота уже действует дополнительный коэффициент к НДПИ в размере 78 тысяч рублей на килограмм.

Стоит отметить, что в апреле стоимость золотых резервов России подскочила до $176 млрд. Так, он достиг рекордной отметки в объеме 2 336 тонн. В целом баланс страны в апреле пополнился на 3 тонны.

Разиль Самигуллин