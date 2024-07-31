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Экономика

Самозанятые Татарстана заплатили 6,8 млрд рублей налогов за 5 лет

14:42, 31.07.2024
Самозанятые Татарстана заплатили 6,8 млрд рублей налогов за 5 лет
Фото: Максим Платонов

Сумма налогов, уплаченных самозанятыми в Татарстане за пять лет действия специального налогового режима, составила 6,8 млрд рублей. За этот период в республике в качестве самозанятых зарегистрировалось 342 тысячи граждан. За этот промежуток времени они сформировали 83 млн чеков, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

По сравнению с началом нынешнего года их количество увеличилось на 36,2 тыс. человек. Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова заявила, что республика входит в топ-5 регионов страны по числу зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

В Татарстане самозанятые чаще всего оказывают услуги в сфере пассажирских перевозок, доставки, аренды квартир, рекламы и маркетинга, строительства и репетиторства.

Наталья Кондратова отметила, что с начала действия специального налогового режима в Татарстане самозанятыми региона сформировано более 83 млн чеков, получено свыше 160 млрд рублей суммарных доходов.

Разиль Самигуллин

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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