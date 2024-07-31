В Казани усилили работу по очистке ливневок

Фото: Динар Фатыхов

Работа по очистке ливневых канализаций в Казани переведена в усиленный режим из-за обильных дождей. В МУП «Городское благоустройство», которое занимается обслуживанием и устранением подтоплений, работают три бригады со спецоборудованием. Также на четырех предприятиях сформированы группы, которые занимаются очисткой дождеприемников, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В настоящее время в Казани прочистили ливневые канализации на улицах Дзержинского, Халева, Подлужной, Габдуллы Тукая, Тэцовской, Вишневского, Восстания, Декабристов, Гагарина, проспектах Универсиады и Ибрагимова, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте, площади Тысячелетия и др.

Наиболее частая причина подтопления — засор решеток дождеприемников. Вследствие сильной плотности мусора вода может не уходить. Для устранения подтоплений на особо проблемных участках жители Казани могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу либо в Комитет внешнего благоустройства.

Сегодня из-за сильного дождя также временно изменили несколько трамвайных маршрутов. Это произошло из-за скопления воды на улицах после осадков. Так, вода скопилась на улице Тукая, от Парижской Коммуны до Тукая, 23.

Разиль Самигуллин