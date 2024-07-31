В Казани временно изменили несколько трамвайных маршрутов из-за скопления воды на улицах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно изменили несколько трамвайных маршрутов из-за скопления воды на улицах после дождя. Так, вода скопилась на улице Тукая от Парижской Коммуны до Тукая, 23.

Из-за погодных условий маршруты трамваев №3, 5, 5а следуют по улице Саид-Галеева до Глазунова, трамваи №1 следуют через улицу Саид-Галеева. На месте работают аварийные службы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Схожая ситуация произошла вчера. Так, на некоторых улицах Казани изменили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Это было связано с скоплением дождевой воды на улице Тукая — от Парижской Коммуны, Московской, а также на улице Серова в районе Галеева.

Разиль Самигуллин