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Суд оштрафовал Google за неисполнение предписания Роскомнадзора

11:40, 31.07.2024
Суд оштрафовал Google за неисполнение предписания Роскомнадзора
Фото: Мария Зверева

Московский районный суд оштрафовал Google на 5 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

— Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, суд назначил компании административное наказание в виде штрафа в размере 5 млн рублей, — говорится в сообщении суда.

В конце прошлого месяца стало известно, что Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск против рекламного агентства RTA (ООО «ТуБиДу»). Сумма претензий составила 29,5 млн рублей.

Разиль Самигуллин

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