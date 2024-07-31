Суд оштрафовал Google за неисполнение предписания Роскомнадзора
Московский районный суд оштрафовал Google на 5 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщает ТАСС.
— Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, суд назначил компании административное наказание в виде штрафа в размере 5 млн рублей, — говорится в сообщении суда.
В конце прошлого месяца стало известно, что Российская дочерняя компания Google (ООО «Гугл») подала иск против рекламного агентства RTA (ООО «ТуБиДу»). Сумма претензий составила 29,5 млн рублей.
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