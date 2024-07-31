Даниил Медведев прошел в третий круг олимпийского теннисного турнира
Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг олимпийского теннисного турнира. Матч прошел в Париже на комплексе «Ролан Гаррос», сообщает РИА «Новости».
В матче второго круга Даниил Медведев победил австрийца Себастиана Офнера. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, игра продлилась 66 минут. В дальнейшем российский спортсмен встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
В начале недели Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение в первом круге парного турнира Олимпиады. Российские спортсмены уступили дуэту из Германии. Кевин Кравиц и Тим Пюц обыграли россиян со счетом 6:4, 6:4.
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