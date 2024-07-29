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Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады

09:06, 29.07.2024
Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады
Фото: Динар Фатыхов

Теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение в первом круге парного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Париже, сообщает РИА «Новости».

Российские спортсмены уступили дуэту из Германии. Кевин Кравиц и Тим Пюц обыграли россиян со счетом 6:4, 6:4.

Однако теннисисты из России на этом не завершают свое выступление на Олимпиаде. Так, оба продолжат выступление в одиночном разряде, а Даниил Медведев еще сыграет в миксте с Миррой Андреевой.

Разиль Самигуллин

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