Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады
Теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение в первом круге парного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Париже, сообщает РИА «Новости».
Российские спортсмены уступили дуэту из Германии. Кевин Кравиц и Тим Пюц обыграли россиян со счетом 6:4, 6:4.
Однако теннисисты из России на этом не завершают свое выступление на Олимпиаде. Так, оба продолжат выступление в одиночном разряде, а Даниил Медведев еще сыграет в миксте с Миррой Андреевой.
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