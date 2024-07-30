Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 в первом домашнем матче Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился первый домашний матч казанского «Рубина», в котором команда встретилась с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Уже на 8-й минуте полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов открыл счет после передачи Николы Чумича. В перерыве тренер произвел замены: Вуячич и Юкич сменили Грицаенко и Васильева.

На 49-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков удвоил преимущество команды, замкнув головой подачу Александара Юкича со штрафного. Третий мяч забил Юкич на 75-й минуте встречи. Четвертый гол принадлежит Угочукву Иву, который вышел на замену на 79-й минуте и через 2 минуты отметился забитым мячом.



Напомним, 27 июля казанский «Рубин» в первом домашнем матче сезона РПЛ уступил питерскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Рената Валеева