«Рубин» всухую уступил «Зениту» в первом домашнем матче сезона РПЛ
Казанский «Рубин» в первом домашнем матче сезона РПЛ уступил питерскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 4:0.
- Счет игры открыли гости — на 37-й минуте створ «Рубина» поразил Максим Глушенков. Спустя семь минут «питерцы» удвоили преимущество. Матео Кассьерра точно реализовал 11-метровый в ворота хозяев. После чего команды ушли в раздевалки на перерыв.
- На 3-й минуте второго тайма казанцы заработали первое нарушение в матче — желтой карточкой отделался игрок «Рубина» Егор Тесленко. На отрезке в 55 минут Матео Кассьерра оформляет дубль и делает счет 3:0. Точку в матче на второй минуте добавленного времени поставил Вильсон Изидор — 4:0 в пользу «Зенита».
Следующий матч «Рубина» пройдет дома против тольяттинского «Акрона» — команды сыграют 30 июля в 18.30 по московскому времени.
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