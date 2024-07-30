Кубок России: «Рубин» и «Акрон» объявили составы на матч в Казани
Сегодня в 18:30 мск казанский «Рубин» примет в Казани тольяттинский «Акрон». Матч пройдет в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Стали известны стартовые составы команд. У «Рубина» с первых минут на поле выйдут вратарь Евгений Ставер, Илья Рожков, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Даниил Кузнецов, Руслан Безруков, капитан Олег Иванов, Марат Апшацев, Никита Васильев, Никита Чумич и Дардан Шабанхаджай.
«Акрон» начнет игру в следующем составе: вратарь и капитан Сергей Волков, Никита Баранок, Марат Бокоев, Дмитрий Пестряков, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Москвичев, Шерзод Эсанов, Максим Кузьмин, Арсений Дмитриев, Иван Тимошенко и Максим Болдырев.
Напомним, 27 июля казанский «Рубин» в первом домашнем матче сезона РПЛ уступил питерскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 4:0.
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