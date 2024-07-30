Дума уравняла в правах с врачами логопедов и психологов: теперь они могут оказывать медпомощь

Фото: Дарья Пинегина

На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который с 1 сентября 2024 года уравнивает в правах с медиками некоторых специалистов, не имеющих медицинского образования. Речь идет о клинических психологах, логопедах, дефектологах и физиотерапевтах, чьи компетенции необходимы для успешной реабилитации пациентов, передает ТАСС.

Изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно закону, в оказании медпомощи могут участвовать иные работники медорганизации, если возможность их участия предусмотрена трудовыми обязанностями.

Закон исключает норму, согласно которой первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается только врачами-терапевтами, участковыми терапевтами, врачами-педиатрами и участковыми педиатрами, а также врачами общей практики.

Теперь первичная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Напомним, в этом году в Татарстане планируется масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели республика выделила 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета.

Рената Валеева