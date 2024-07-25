Татарстан выделяет 2,1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане планируется масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели республика выделила 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета.

Средства направят на строительство 29 новых медицинских объектов и капитальный ремонт 105 зданий. Кроме того, в поликлиники планируют закупить 8,8 тыс. единиц нового оборудования, более пяти тысяч из них уже установлены и введены в эксплуатацию.

Одним из самых значимых проектов станет многофункциональная поликлиника «Салават купере», рассчитанная на 750 посещений за смену. В ней будут функционировать детское и взрослое отделения, травмпункт, а также будет установлено современное оборудование. Запуск поликлиники запланирован на конец года.

— Мы должны обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех жителей республики, — подчеркнул важность модернизации первичного звена здравоохранения министр Марсель Миннуллин.

Напомним, что 32 тыс. медработников Татарстана получили социальные выплаты на сумму более 1,7 млрд рублей. Размер выплат составляет от 4,5 до 50 тыс. рублей в зависимости от категории медработника и вида медицинской организации.



Анастасия Фартыгина