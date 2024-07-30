Халит Хаертынов о лихорадке Западного Нила: «Специфического лечения нет»

Фото: Максим Платонов

Традиционно лихорадка Западного Нила регистрируется в южных регионах

В конце июля текущего года в Татарстане было зарегистрировано шесть случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. В Республиканской клинической инфекционной больнице заверили: больным ничего не угрожает. Одного из них даже отпустили домой. В целом по России в этом году фиксировались единичные случаи лихорадки Западного Нила. Большинство из них были завозными.

Как рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням и доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов, лихорадка Западного Нила традиционно регистрируется в южных регионах: Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях. Однако встречаются заболевшие также среди жителей Татарстана: случай заражения наблюдался в республике и в прошлом году.

Халит Хаертынов предостерег от купания в замкнутых водоемах, где плавают утки или другие птицы, — это увеличивает риски заражения. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Симптомы заболевания напоминают ОРЗ и грипп

По словам Хаертынова, клинические проявления лихорадки Западного Нила подобны симптомам ОРЗ и гриппа: повышенная температура, мышечные боли. В 1% случаев заболевание приводит к поражениям нервной системы, таким как менингит, энцефалит и другим паралитическим формам болезней.

В большинстве случаев пациенты выздоравливают. Летальные исходы фиксировались лишь при поражении нервной системы.

Специальной терапии от вируса лихорадки Западного Нила нет. «Специфического лечения нет, лечение симптоматическое», — сказал врач.



Заразиться можно от комаров или водоплавающих птиц

Переносчиками лихорадки Хаертынов назвал комаров. Опасны также водоплавающие птицы.

— От человека к человеку инфекция не передается. Переносчиками являются комары. Человек [также] может заразиться при контакте с водоплавающими птицами, при купании в замкнутых водоемах типа озер, например, — объяснил он.

К слову, в Татарстане у комаров, обитающих в местах проживания и отдыха заболевших, вирус лихорадки Западного Нила выявлен не был. Специалисты Управления Роспотребнадзора по республике провели энтомологические обследования соответствующей территории. Все водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших обработаны, добавили в ведомстве.

Обезопасить себя от лихорадки Западного Нила можно при помощи репеллентов, отпугивающих комаров. Также Хаертынов предостерег от купания в замкнутых водоемах, где плавают утки или другие птицы. Это увеличивает риски заражения.



Елизавета Пуншева, Галия Гарифуллина