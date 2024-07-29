РКИБ Татарстана: гражданам, заболевшим лихорадкой Западного Нила, ничего не угрожает

Фото: Максим Платонов

В РКИБ Татарстана заявили о том, что жителям, которые заболели лихорадкой Западного Нила, ничего не угрожает. В медучреждении добавили, что из шести зараженных человек один уже выписан из стационара, сообщает РИА «Новости».

В медучреждении отметили, что одного пациента готовят к выписке и еще одного собираются перевести в отделение интенсивной терапии.

Сегодня Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о росте числа зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в регионе. На данный момент зафиксировано шесть эпизодов. Ранее было известно о четырех случаях заражения, однако все они оказались «завезенными».

Разиль Самигуллин