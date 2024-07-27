Роспотребнадзор не выявил в комарах Татарстана вирус лихорадки Западного Нила

Фото: Татьяна Демина

Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану не выявили вирус лихорадки Западного Нила у комаров, обитающих в местах проживания и отдыха заболевших, сообщила пресс-служба ведомства. Информация о четырех заразившихся в республике появилась вчера вечером.

По словам сотрудников ведомства, они провели энтомологические обследования мест, где жили и отдыхали заболевшие люди, и отлавливали комаров в ближайших окрестностях.

— Вируса лихорадки в насекомых обнаружено не было, а все водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших обработаны, — уточнил Роспотребнадзор.

С июня в республике проводятся обработки водоемов от личинок комаров. Всего обработана площадь 983 га (75% от подлежащих обработке), обработки продолжаются.

Олег Исаков