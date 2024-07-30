Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность микрофинансовых организаций

Фото: Максим Платонов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой о запрете деятельности микрофинансовых организаций на территории России. Она высказала это предложение в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате, сообщает ТАСС.

Матвиенко выразила обеспокоенность ситуациями, когда люди теряют свои квартиры и сталкиваются с крупными финансовыми проблемами из-за кредитов, взятых в МФО. В связи с этим она спросила у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, можно ли полностью закрыть такие организации.

В ответ на это Набиуллина отметила, что под видом официальных МФО часто действуют нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. По словам главы Центробанка, если сейчас запретить легальные контролируемые МФО, они уйдут в тень.

Напомним, доля коротких займов «до зарплаты», которые являются самыми дорогими в секторе МФО, снизилась до 34%. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки граждан.

Рената Валеева