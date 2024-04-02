Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет

Доля коротких займов «до зарплаты», которые являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО), снизилась до 34%. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки граждан.

Причиной изменения структуры выданных займов стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.

Также в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.

Расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов в Татарстане вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.

Ранее Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено большинству финансовых организаций.

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Разиль Самигуллин