На техническую поддержку комплекса «Мобильный перрон» в казанском аэропорту выделят 12,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На техническую поддержку программного комплекса «Мобильный перрон» в казанском аэропорту выделят 12,9 млн рублей. Заказчиком тендера выступает АО «Международный аэропорт «Казань». Закупка находится на стадии подачи заявок.

Основными задачами при исполнении контракта являются обеспечение безотказной работы «Мобильного перрона», осуществление работ, связанных с восстановлением работоспособности сервиса, своевременная установка необходимых обновлений и актуальных сигнатур для «Мобильного перрона». Также исполнитель должен обеспечить консультацию ответственных сотрудников заказчика по вопросам функционирования программы по необходимости.

В том числе по договору подрядчик должен оказывать услуги по работоспособности сервиса круглосуточно. Техническая поддержка оказывается исполнителем в течение 3 лет с 27 июля в соответствии с техническим заданием. Работы, связанные с временной остановкой функционирования «Мобильного перрона», должны быть согласованы с заказчиком за день до их проведения.

Стоит подчеркнуть, что разработка сервиса «Мобильный перрон» началась в 2015 году. Программа занимается автоматизацией и оцифровкой всех бизнес-процессов передачи информации, планирования и управления ресурсами при обслуживании пассажиров и воздушных судов в Международном аэропорту Казани.

Разиль Самигуллин