«Яндекс» объединит проекты беспилотников и роботов-доставщиков под новым брендом

«Яндекс» планирует создать отдельный бренд «Автономный транспорт» для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками. Об этом сообщил источник в компании агентству ТАСС.

Новый бренд будет охватывать разработку программного обеспечения и компонентов, а также создание роботов и беспилотных автомобилей. Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Автономный транспорт» в Роспатенте.

Проекты будут развиваться в Москве, где «Яндекс» разрабатывает основное ПО и большинство компонентов для автономного транспорта. С 2017 года компания работает над технологией автономного вождения, которая позволяет автомобилям самостоятельно передвигаться по городу. В 2019 году «Яндекс» создал первого робота-доставщика, а в 2020-м объединил экспертизу в этих проектах в одно подразделение.



Екатерина Петрова