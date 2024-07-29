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После схода поезда под Волгоградом за медпомощью обратились 19 татарстанцев, в том числе 7 детей

20:39, 29.07.2024
После схода поезда под Волгоградом за медпомощью обратились 19 татарстанцев, в том числе 7 детей
Фото: Реальное время

По информации правительства Татарстана, на данный момент за медицинской помощью обратились 19 жителей республики, из них 7 — дети.

Одна пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Волгограда, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира.

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