Госдолг США впервые превысил отметку в $35 трлн

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Министерство финансов США обнародовало информацию о том, что госдолг страны впервые в истории превысил $35 трлн. Это рекордный показатель: в начале января он преодолел отметку 34 трлн, передает ТАСС.

Республиканцы уже подвергли критике президента США, демократа Джо Байдена, за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, долг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Средний годовой рост американского ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.

За 2023 год госдолг США вырос более чем на $4 трлн. Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

Напомним, по итогам прошлого года мировой консолидированный госдолг превысил $100 триллионов. При этом он растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой.