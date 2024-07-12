По итогам прошлого года мировой госдолг превысил $100 триллионов

Фото: Татьяна Демина

По итогам прошлого года мировой консолидированный госдолг превысил $100 триллионов. При этом он растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой, сообщает «РИА Новости».

В 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8%, достигнув $101 триллиона. Глобальный ВВП увеличился на 4,2% в номинальном выражении и составил $105,4 триллиона.

В результате размер мирового госдолга достиг 95,8% мирового ВВП против 94,5% годом ранее.

По размеру консолидированного госдолга Россия заняла 28-е место. За год долг уменьшился на 12%, до $321,3 миллиарда, что составляет 0,3% мировой экономики.

Напомним, Министерство финансов Республики Татарстан сообщило о снижении государственного долга региона. По состоянию на начало июня 2024 года объем госдолга составил 110,2 млрд рублей, что на 129,5 млн меньше, чем месяцем ранее.