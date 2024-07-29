США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов

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О новом пакете поддержки сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, новый пакет оборонной помощи необходим для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности, пишет РИА «Новости».

Кирби уточнил, что в пакет войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие, в том числе ракеты Javelin. Представитель Белого дома также отметил, что новый пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленной Соединенными Штатами.

Напомним, в декабре 2023 года Соединенные Штаты выделили Украине пакет вооружений на сумму до $175 млн. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что новый пакет помощи может стать одним из последних предоставленных США Киеву.