США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.



В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, запчасти и вспомогательное оборудование.

Блинкен отметил, что новый пакет помощи может стать одним из последних предоставленных США Киеву.

Дополнительные бюджетные ассигнования администрации США, выделявшиеся на помощь Украине, исчерпаны, сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «оставшиеся средства» исчерпываются в рамках инициативы содействия безопасности Украине, которая предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает — страны Запада и США осознают, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже при поддержке НАТО.

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Маргарита Головатенко