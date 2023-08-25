Фестиваль «ДәртФест» пройдет в Казанском Кремле
В день города и республики 30 августа в Казанском Кремле пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест», где выступят молодые татарстанские музыканты.
Во дворе Присутственных мест выступят артисты творческого объединения Yummy Music: Azat Gilmetdin, лаборатория qaynar, фолк-группа Juna, рок-группа Gauga. Концерт завершится посвящением Ильхаму Шакирову от группы Yummy Music Band, при участии Алины Шарипжановой, Артура Исламова, Эльзы Заяри, Ильгиза Шайхразиева и Эльвиры Мифтаховой.
На сцене Пушечного двора выступят известные и начинающие татарские поп-артисты: Марат Яруллин, Ильшат Сафин, рэпер Шакур, Артур Исламов, Анастасия Макарова, блогер Раиль Арсланов («Хижина музыканта»), «Дышать», Лилиана Газизова, Айрат Хайруллин, АлияНур, Yatmas Dusai и Said Olur.
Также в этот день в Присутственных местах пройдет модный показ с участием татарстанских мастеров, работающих с национальной идентичностью. Еще больше их будет представлено на ярмарке.
Программа:
- 15.00 — 22.00 концертная программа;
- 12.00 — 21.00 ярмарка мастеров;
- 12.00 — 17.00 детская зона;
- 15.00 — 17.00 модный показ.
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