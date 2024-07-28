На ремонт спортивных площадок в Альметьевске выделят 7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На ремонт семи спортивных площадок в Альметьевске потратят 7 млн рублей. Заказчиком выступает исполком Альметьевского района. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит отремонтировать спортивные площадки, расположенные по следующим адресам:

пр. Строителей, 9б;

ул. Советская, 153—155;

ул. Бигаш, 131;

ул. Ленина, 123;

ул. Мира, 5;

ул. Сулейманова, 5, 7;

ул.Тельмана, 51.

В задачи подрядчика будут входить частичный ремонт ограждения, напольного покрытия и наружного освещения на спортплощадках города. Для осуществления работ ему необходимо закупить светильники, силовой кабель, песок и песчано-гравийную природную смесь.

Во время работ исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Через три дня после приема готового объекта ему предстоит вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему оборудование и инвентарь. Ремонт спортплощадок должен быть закончен к 23 сентября этого года.

Напомним, на благоустройство Чистополя исполком Чистопольского района готов выделить более 20 млн рублей. Исполнителю предстоит производить уборку всех дорог, тротуаров, парков и скверов города, утилизировать мусор и делать ямочный ремонт. Зимой в число его обязанностей будет входить также обработка территорий пескосоляной смесью.



Галия Гарифуллина