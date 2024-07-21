На благоустройство Чистополя потратят более 20 млн рублей

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На благоустройство Чистополя выделят более 20 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает исполком Чистопольского района республики.

Исполнителю предстоит производить уборку всех дорог, тротуаров, парков и скверов города, производить сбор мусора с утилизацией и делать ямочный ремонт. Зимой в число его обязанностей будет входить также обработка территорий пескосоляной смесью.



Кроме того, исполнителю предстоит заняться содержанием зеленых массивов: валить деревья, косить траву, обрезать кустарники, сажать и поливать цветы. Контракт будет действовать до 31 декабря этого года.

Напомним, на облагораживание общественных пространств Казани в 2024 году потратят 4,9 млрд рублей. Лидером финансирования стал Булак — на обновление фонтанов и подсветки выделили 468 млн рублей. Второе место заняла улица Баумана — на ее благоустройство направлено 423,7 млн. Еще 165 млн рублей выделили на ремонт площади Тысячелетия.

Галия Гарифуллина