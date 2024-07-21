На благоустройство Чистополя потратят более 20 млн рублей
На благоустройство Чистополя выделят более 20 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает исполком Чистопольского района республики.
Исполнителю предстоит производить уборку всех дорог, тротуаров, парков и скверов города, производить сбор мусора с утилизацией и делать ямочный ремонт. Зимой в число его обязанностей будет входить также обработка территорий пескосоляной смесью.
Кроме того, исполнителю предстоит заняться содержанием зеленых массивов: валить деревья, косить траву, обрезать кустарники, сажать и поливать цветы. Контракт будет действовать до 31 декабря этого года.
Напомним, на облагораживание общественных пространств Казани в 2024 году потратят 4,9 млрд рублей. Лидером финансирования стал Булак — на обновление фонтанов и подсветки выделили 468 млн рублей. Второе место заняла улица Баумана — на ее благоустройство направлено 423,7 млн. Еще 165 млн рублей выделили на ремонт площади Тысячелетия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.