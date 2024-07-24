Новый белорусский авиакомплекс провел покраску казанского самолета Ту-214

Фото: Максим Платонов

В Минске, на заводе гражданской авиации №407, открылся новый комплекс, позволяющий проводить техобслуживание и покраску воздушных судов. Первым бортом, который покрасили в новом ангаре, стал Ту-214, произведенный в Казани. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана в своем телеграм-канале.



Комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет окрашивать все типы воздушных судов. После обновления внешнего вида самолет отправится в рейс.

Генеральный директор завода Владимир Пекарский отметил, что новый комплекс повышает уровень технического обслуживания и позволяет проводить покраску воздушных судов с использованием самых современных технологий.

Напомним, что в ноябре на авиационном заводе имени Горбунова началось строительство допмощностей для производства самолетов Ту-214. На заводе построят центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.



Анастасия Фартыгина