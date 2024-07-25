Руководитель «Айр-Групп» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 139 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Айр-Групп». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 139 млн рублей, сообщается в телеграм-канале следственного управления.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год подозреваемый внес в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 183 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Кроме того, в Татарстане возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму в 108 млн рублей в отношении руководителя ООО «СК «Сигма-Стройсервис», который вносил ложные налоговые декларации о фиктивных контрактах с 49 партнерами.

