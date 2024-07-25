В нескольких районах Казани демонтируют ряд незаконно установленных объектов

Фото: Татьяна Демина

В нескольких районах Казани демонтируют ряд самовольно или незаконно установленных движимых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в еженедельном сборнике мэрии города.

Всего в список вошли 25 объектов, среди них — гаражи и торговые точки. Их собственники не установлены.

Под снос попали объекты Кировского, Московского, Вахитовского и Приволжского районов Казани. Собственники гаражей в Кировском и Московском районах обязаны самостоятельно демонтировать их в срок до 31 июля, а владельцы торговых точек в Вахитовском и Приволжском районах — до 29 июля. В противном случае принудительный снос произойдет до 27 октября и 25 октября соответственно.

В мае в Татарстане по программе гаражной амнистии зарегистрировали более 1,8 тыс. построек за первые четыре месяца 2023 года. Такие данные приводит Росреестр. За все время действия закона в республике оформили более 14,5 тыс. объектов гаражного назначения.

Елизавета Пуншева