Россия в ответ на санкции вводит запрет на въезд для 13 граждан Японии

Фото: Татьяна Демина

В ответ на санкционные действия Токио Москва вводит запрет на въезд в Россию для 13 японских граждан. Об этом говорится в сообщении МИД России.

— В рамках ответных мер на продолжающиеся санкции Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан: президенту Японского агентства по международному сотрудничеству Танаке Акихико, председателю правления Toyota Motor Тоеда Акио, основателю корпорации Rakuten Микитани Хироси и другим, — сообщили в министерстве.

Напомним, 5 апреля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В список вошли различные типы судов — пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты и спортивные суда.

Рената Валеева