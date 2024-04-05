Власти Японии расширили санкции против России

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В список вошли различные типы судов — пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты и спортивные суда. Также под запрет попали:

ископаемое топливо, минеральные масла и продукция из них (например, моторное масло);

продукты неорганической химии и драгоценные металлы, а также их неорганические соединения (хлороводород, гидроксид алюминия);

пластик и изделия из него (нитроцеллюлоза);

вольфрам, молибден, кобальт, цирконий, рений и изделия из них;

изделия из стали, в том числе трубы для транспортировки нефти и газа;

электрооборудование и его детали, включая литий-ионные и никеле-водородные батареи;

отопительные котлы, электроинструменты, шлифовальные станки, оборудование для обработки древесины, пробки, твердой резины и пластика.

Кроме того, ограничения коснутся оптического оборудования и фотоаппаратуры, измерительных приборов и приборов для тестирования, точного дальномерного оборудования, их деталей и принадлежностей к ним, сообщил «Интерфакс».

Ранее власти Японии внесли казанский завод по производству радиотехники и электроники «Элекон» в санкционный список.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».