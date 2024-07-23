Госдума увеличила штрафы за сокрытие и искажение экологической информации

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы приняли закон, ужесточающий административную ответственность за сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей среды, пишет «Интерфакс».

Теперь сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение информации об окружающей среде, природных ресурсах, радиационной обстановке и мероприятиях по охране природы может повлечь следующий штраф для граждан:

от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (ранее — от 500 рублей до 1 тыс.);

для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. (ранее — от 3 тыс. до 6 тыс.);

для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (раньше — от 20 тыс. до 80 тысяч).

Кроме того, вводятся штрафы за повторное нарушение этой статьи. Граждан могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 30—50 тысяч или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей.

В пояснительной записке к закону говорится, что изменения позволят привести размеры штрафов в соответствие с другими штрафами за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, предусмотренными КоАП. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В поддержку национального проекта «Экология» в Татарстане стартовала операция «Чистый воздух». С 1 июня по 30 сентября экологи совместно с инспекторами Госавтоинспекции МВД по Татарстану и Госавтонадзора по республике будут выявлять превышения ПДК загрязняющих веществ в выхлопных газах машин.

Рената Валеева