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Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список террористов и экстремистов

15:42, 23.07.2024
Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Фото: Динар Фатыхов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота*, сообщается на сайте ведомства.

— Шарлот Эдуард Валерьевич, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов. Она объявлена в розыск.

Рената Валеева
Справка

Эдуард Шарлот и Юлия Навальная внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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