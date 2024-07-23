Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота*, сообщается на сайте ведомства.
— Шарлот Эдуард Валерьевич, 7 февраля 1998 г. р., г. Самара, — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июля Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов. Она объявлена в розыск.
Справка
Эдуард Шарлот и Юлия Навальная внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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