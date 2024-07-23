В Татарстане в день выборов в Госсовет откроются 2 700 избирательных участков

Фото: предоставлено ЦИК РТ

В Татарстане 8 сентября пройдут выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. В единый день голосования избиратели выберут 50 парламентариев по партийным спискам и 50 — по одномандатным округам. Для проведения выборов в республике откроют более 2 700 избирательных участков, включая 42 в местах временного пребывания избирателей (учреждения здравоохранения, санатории, аэропорт).

Помимо выборов в Госсовет, в 38 муниципальных районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

— Выборы должны пройти гласно и легитимно, — подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

Все избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов.

Напомним, по информации Центральной избирательной комиссии Татарстана, на 1 июля текущего года число избирателей в регионе составило 2 926 245 человек. Для сравнения, на начало 2024 года их было зарегистрировано 2 928 633.



Анастасия Фартыгина