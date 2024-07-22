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Во втором квартале средний чек коммунального платежа в России составил 4,2 тысячи рублей

13:24, 22.07.2024
Во втором квартале средний чек коммунального платежа в России составил 4,2 тысячи рублей
Фото: Реальное время

Средний чек коммунального платежа в России во втором квартале составил 4,2 тысячи рублей. По сравнению с первым кварталом эта сумма почти не изменилась.

Среди городов России наиболее заметное снижение среднего чека за ЖКУ было отмечено в Ижевске, Калининграде и Красноярске. В них суммы оплаты услуг варьируются от 1,3 до 2,1 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости».

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ. Теперь гражданам достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг.

Разиль Самигуллин

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